Веснина и Макарова победили в номинации «Золотой дуэт» на премии «Русский кубок»

20 ноября в Москве состоялась церемония XXIV ежегодной национальной теннисной премии «Русский кубок».



В номинации «Золотой дуэт» лауреатами премии стали россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова, сообщает корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников. В этом сезоне олимпийские чемпионки 2016 года завоевали третий совместный титул на турнирах «Большого шлема», добавив к триумфам на «Ролан Гаррос» — 2013 и US Open — 2014 победу на Уимблдоне. Таким образом, для «Карьерного шлема» Елене и Екатерине теперь не хватает только титула в Мельбурне, на Australian Open.



В рейтинг-листе Веснина и Макарова расположились на третьей позиции.