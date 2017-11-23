Федерер: сокращение числа сеяных на ТБШ — это очень хорошо для болельщиков

Швейцарец Роджер Федерер поделился мнением о сокращении числа сеяных игроков на турнирах серии «Большого шлема» с 32 до 16. Новые правила будут введены в 2019 году.

«Всё возвращается к тому, как было в начале моей карьеры. Сокращение числа сеяных приведёт к большему количеству интригующих матчей. Думаю, это может быть интересно. Путь к вершине становится более трудным. Лучшие игроки привыкли на первой неделе играть не в полную силу и побеждать достаточно комфортно, однако теперь этого не будет. Для зрителей это, определённо, очень хорошо, ведь растёт количество матчей высокого уровня в первые дни турнира. Конечно, я не хочу играть с 17-й или 20-й ракеткой мира в первом круге, но правила есть правила», — приводит слова Федерера Tennis World.