Возняцки начала сотрудничество с бывшим спарринг-партнёром Цонга и Гаске

Третья ракетка мира датчанка Каролина Возняцки начала сотрудничество со спарринг-партнёром Тибо Вентурино из Франции. 28-летний специалист ранее работал с несколькими игроками, включая французов Жо-Вильфрида Цонга и Ришара Гаске. Ожидается, что Вентурино будет тренироваться с Возняцки в декабре, а затем присоединится к ней на турнире в Майами в марте. На данный момент Тибо занимает 1569-е место в рейтинге АТР.

Напомним, что в прошлом сезоне спарринг-партнёром Возняцки был Саша Бажин, который ранее работал с американкой Сереной Уильямс и белоруской Викторией Азаренко.