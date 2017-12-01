Ф. Лопес в 2019 году станет директором турнира в Мадриде

В 2019 году испанский теннисист Фелисьяно Лопес станет директором турнира в Мадриде, заменив на этом посту Маноло Сантану. В рейтинге ATP 36-летний уроженец Толедо занимает 36-ю строчку.

«Это был день, полный эмоций. Спасибо турниру в Мадриде за то, что разрешили стать частью вашей семьи. Маноло, что я могу тебе сказать? Я никогда не устану учиться у тебя», — написал Лопес в своём «твиттере».

Лопес проследует по пути немца Томми Хааса, который также стал директором турнира (Индиан-Уэллс), будучи действующим игроком.