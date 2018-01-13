Видеообзор финала Мертенс — Бузэрнеску в Хобарте

Бельгийка Элисе Мертенс (2) завоевала титул на соревнованиях в Хобарте. 22-летняя уроженка Лёвена, занимающая 36-е место в рейтинге WТА, в финале победила румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:3.



Встреча, дважды прерывавшаяся из-за дождя, продолжалась 2 часа 31 минуту. Элисе 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 16 и проиграла 2 гейма на своей подаче. Михаэла сделала 4 эйса при 4 двойных.



Для Мертенс этот титул стал вторым в карьере на соревнованиях WТА в одиночном разряде. Отметим, что впервые Элисе первенствовала в Хобарте в 2017 году.

Посмотреть видеообзор женского финала турнира в Хобарте Мертенс — Бузэрнеску можно на «Чемпионате».