С. Уильямс поддержала женщин, испытывающих осложнения при беременности или родах

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», четырёхкратная олимпийская чемпионка Серена Уильямс прокомментировала многочисленные отклики на историю о своих осложнениях после родов.



«Я не ожидала, что вынесение на публику нашей семейной истории про детали рождения Олимпии и осложнения после родов приведут к такому бурному обсуждению среди женщин — особенно темнокожих женщин, — которые сталкивались с похожими осложнениями и при этом не могли громко высказаться по этому поводу.



Это не просто пустые рассуждения: согласно Центру по контролю заболеваний, темнокожие женщины умирают от связанных с беременностью или родами осложнений в три с лишним раза чаще, чем белые женщины. Нашей нации нужно проделать большую работу, и я надеюсь, что моя история приведёт к обсуждениям, которые помогут приблизиться к этой цели.



Давайте я выскажусь прямо: каждая мама вне зависимости от расы или происхождения имеет право на обеспечение здоровой беременности и родов. Лично я хочу, чтобы женщины всех цветов кожи получали наилучшие условия. Мой личный опыт был не лучшим, но это мой опыт, и я рада, что это произошло со мной. Благодаря этому я стала сильнее, и теперь я ценю женщин — как с детьми, так и бездетных — ещё сильнее.



Хочу поблагодарить всех, кто поделился своими историями в комментариях или другими способами. Надеюсь, вы будете и дальше рассказывать эти истории. С их помощью мы можем помогать другим. В наших голосах наша сила», — написала Уильямс на своей странице в «Фейсбуке».