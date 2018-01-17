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Димитров со счётом 8:6 в 5-м сете одолел Макдональда и сыграет с Рублёвым на AO

Теннис

Болгарский теннисист Григор Димитров (3) пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии, в пяти партиях одолев представителя США Маккензи Макдональда (Q) со счётом 4:6, 6:2, 6:4, 0:6, 8:6. Продолжительность противостояния составила 3 часа 28 минут. Григор 8 раз подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 6 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии Димитров поспорит с россиянином Андреем Рублёвым (30).

Australian Open (м) 2018. 2-й круг
17 января 2018 года, среда. 12:15 МСК
Григор
Димитров
Маккензи
Макдональд
4:6 6:2 6:4 0:6 8:6
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