Димитров со счётом 8:6 в 5-м сете одолел Макдональда и сыграет с Рублёвым на AO

Болгарский теннисист Григор Димитров (3) пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии, в пяти партиях одолев представителя США Маккензи Макдональда (Q) со счётом 4:6, 6:2, 6:4, 0:6, 8:6. Продолжительность противостояния составила 3 часа 28 минут. Григор 8 раз подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 6 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии Димитров поспорит с россиянином Андреем Рублёвым (30).