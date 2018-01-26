Макарова и Веснина проиграли Бабош и Младенович в финале Australian Open

Россиянка Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) в финале Открытого чемпионата Австралии в парном разряде в двух сетах проиграли венгерке Тиме Бабош и представительнице Франции Кристине Младенович (5) со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. Россиянки дважды подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Макарова/Веснина — Бабош/Младенович на Открытом чемпионате Австралии.

Для Бабош это первый в карьере титул на турнире «Большого шлема», для Младенович — второй.