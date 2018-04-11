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Эррани и Винчи получили «уайлд-кард» на турнир в Риме

Эррани и Винчи получили «уайлд-кард» на турнир в Риме
Теннис / ATP

Организаторы турнира серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия) сообщили о вручении «уайлд-кард» в основную сетку соревнований нескольким теннисистам. Приглашения от организаторов получили итальянки Сара Эррани и Роберта Винчи.

«Уайлд-кард» в основную сетку мужского турнира получили итальянские теннисисты Паоло Лоренци, Маттео Берреттини и Андреас Сеппи, сообщается в «твиттере» соревнований.

Турнир в Риме будет проходить с 7 по 20 мая 2018 года. Призовой фонд составит более 4 млн евро. Действующим чемпионом турнира является Александр Зверев.

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