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Тим: это абсолютно безумное возвращение в Мировой тур

Тим: это абсолютно безумное возвращение в Мировой тур
Теннис / ATP

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал победу во втором круге турнира в Монте-Карло над россиянином Андреем Рублёвым (5:7, 7:5, 7:5).

«Какое безумное возвращение в Мировой тур! Матч был сверхсложным. То, что я в результате победил, очень важно. Андрей оказал мне жесточайшее сопротивление, но, к счастью, я сумел вернуться на корт и сразу победить», — написал Тим у себя в «инстаграме».

В третьем круге турнира в Монте-Карло Тим встретится с победителем пары Новак ДжоковичБорна Чорич. Матч состоится сегодня, 18 апреля.

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