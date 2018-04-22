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Ивахненко вышла в финал квалификации в Стамбуле

Ивахненко вышла в финал квалификации в Стамбуле
Теннис / WTA

Россиянка Валентина Ивахненко вышла в финал квалификации турнира категории International в Стамбуле (Турция). В стартовом матче она обыграла чешку Терезу Мартинцову со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. Ивахненко допустила 6 двойных ошибок и при этом обошлась без эйсов. У представительницы Чехии 2 подачи навылет и 2 двойные ошибки.

За выход в основную сетку турнира Ивахненко поспорит с победительницей матча Евгения Родина (Россия) – Хэрриет Дарт (Великобритания). Соревнования в Стамбуле завершатся 29 апреля, призовой фонд составляет $ 250 тыс.

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