Супруга Иснера: рады поделиться новостью, что мы ждём ребёнка!

Супруга американского теннисиста Джона Иснера Мэдисон Маккинли сообщила, что у пары скоро появится ребёнок. По словам Маккинли, она ждёт девочку.

«Сюрприз! Грядёт вечеринка Иснеров на троих! Мы очень счастливы поделиться с вами этой новостью! #babygirl», — написала в своём «инстаграмме» супруга Иснера.

Посмотреть запись можно в «инстаграмме» Маккинли

32-летний Иснер является 9-й ракеткой мира. В 2018 году американский теннисист выиграл первый турнир серии «Мастерс» в своей карьере. Он стал победителем турнира в Майами, обыграв в финале Александра Зверева.

Свадьбу с Маккинли теннисист сыграл в конце 2017 года в Южной Каролине (США).