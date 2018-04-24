Супруга Иснера: рады поделиться новостью, что мы ждём ребёнка!

Супруга американского теннисиста Джона Иснера Мэдисон Маккинли сообщила, что у пары скоро появится ребёнок. По словам Маккинли, она ждёт девочку.
«Сюрприз! Грядёт вечеринка Иснеров на троих! Мы очень счастливы поделиться с вами этой новостью! #babygirl», — написала в своём «инстаграмме» супруга Иснера.
Посмотреть запись можно в «инстаграмме» Маккинли
32-летний Иснер является 9-й ракеткой мира. В 2018 году американский теннисист выиграл первый турнир серии «Мастерс» в своей карьере. Он стал победителем турнира в Майами, обыграв в финале Александра Зверева.
Свадьбу с Маккинли теннисист сыграл в конце 2017 года в Южной Каролине (США).
«Мама сообщила, что у неё четвёртая стадия рака. Я повесил трубку и зарыдал»
Джон Иснер стал четвёртым игроком, выполнившим 10 тысяч эйсов. Дойти до этого рубежа и выиграть в Майами ему помогла мама, победившая рак.