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Дельбонис победил Рамос-Виньоласа на старте турнира в Эшториле

Дельбонис победил Рамос-Виньоласа на старте турнира в Эшториле
Теннис / ATP

Аргентинец Федерико Дельбонис вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Эшториле (Португалия), победив испанца Альберта Рамос-Виньоласа (5) в двух партиях — 6:2, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 26 минут. Дельбонис выполнил 2 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Рамос-Виньоласа 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Эйсов у него не было.

Следующим оппонентом Дельбониса станет итальянец Симоне Болелли (Q), победивший португальца Жоау Домингеша (Q) со счётом 6:3, 6:2.

Эшторил 2018. 1-й круг
01 мая 2018 года, вторник. 17:00 МСК
Альберт
Рамос-Виньолас
Федерико
Дельбонис
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