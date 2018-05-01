Дельбонис победил Рамос-Виньоласа на старте турнира в Эшториле

Аргентинец Федерико Дельбонис вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Эшториле (Португалия), победив испанца Альберта Рамос-Виньоласа (5) в двух партиях — 6:2, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 26 минут. Дельбонис выполнил 2 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Рамос-Виньоласа 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Эйсов у него не было.



Следующим оппонентом Дельбониса станет итальянец Симоне Болелли (Q), победивший португальца Жоау Домингеша (Q) со счётом 6:3, 6:2.