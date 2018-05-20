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Макхэйл, Бренгл и Арруабаррена вышли во второй круг на турнире в Нюрнберге

Макхэйл, Бренгл и Арруабаррена вышли во второй круг на турнире в Нюрнберге
Теннис / WTA

Американская теннисистка Кристина Макхэйл вышла во второй круг турнира категории International, который проходит в Нюрнберге (Германия). В стартовом матче она обыграла китаянку Чжэн Сайсай (SR) со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

Матч длился 1 час 47 минут. Победительница обошлась без эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету китаянки 1 эйс, 1 двойная ошибки и 4 упущенных брейк-пойнта.

Во втором круге 87-я ракетка мира встретится с победительницей матча Ирина Бегу (Румыния, 5) – Юханна Ларссон (Швеция).

Женщины. Нюрнберг. Первый круг
Ларра Арруабаррена (Испания) – Катарина Хобгарски (Германия, WC) – 7:5, 6:1
Мэдисон Бренгл (США) – Варвара Лепченко (США) – 6:1, 6:3.

Нюрнберг 2018. 1-й круг
20 мая 2018 года, воскресенье. 15:10 МСК
Кристина
Макхэйл
Чжэн
Сайсай
6:2 7:6
Нюрнберг 2018. 1-й круг
20 мая 2018 года, воскресенье. 16:20 МСК
Лара
Арруабаррена
Катарина
Хобгарски
7:6 6:1
Нюрнберг 2018. 1-й круг
20 мая 2018 года, воскресенье. 17:55 МСК
Мэдисон
Бренгл
Варвара
Лепченко
6:1 6:3
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