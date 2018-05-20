Макхэйл, Бренгл и Арруабаррена вышли во второй круг на турнире в Нюрнберге

Американская теннисистка Кристина Макхэйл вышла во второй круг турнира категории International, который проходит в Нюрнберге (Германия). В стартовом матче она обыграла китаянку Чжэн Сайсай (SR) со счётом 6:2, 7:6 (7:5).



Матч длился 1 час 47 минут. Победительница обошлась без эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету китаянки 1 эйс, 1 двойная ошибки и 4 упущенных брейк-пойнта.



Во втором круге 87-я ракетка мира встретится с победительницей матча Ирина Бегу (Румыния, 5) – Юханна Ларссон (Швеция).



Женщины. Нюрнберг. Первый круг

Ларра Арруабаррена (Испания) – Катарина Хобгарски (Германия, WC) – 7:5, 6:1

Мэдисон Бренгл (США) – Варвара Лепченко (США) – 6:1, 6:3.