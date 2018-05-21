Макхэйл: очень важно получить практику перед выступлением на «Ролан Гаррос»

Американка Кристина Макхэйл прокомментировала победу над китаянкой Чжэн Сайсай (SR) со счётом 6:2, 7:6 (7:5) в первом круге турнира в Нюрнберге.



«Эта неделя очень важна для меня, поскольку нужно получить практику перед выступлением на «Ролан Гаррос». На самом деле поединок сложился гораздо тяжелее, нежели об этом говорят итоговые цифры на табло. Второй сет получился непростым, преимущество переходило от одной теннисистки к другой. Но я очень счастлива, что смогла одержать победу», — приводит слова Макхэйл официальный сайт тура.



Во втором круге 87-я ракетка мира встретится с победительницей матча Ирина Бегу (Румыния, 5) – Юханна Ларссон (Швеция).

