Эдмунд: учусь справляться с большим грузом ожиданий

Британский теннисист Кайл Эдмунд рассказал, что он учится справляться с возросшим грузом ожиданий, который возникает с получением номера посева на турнирах «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» Эдмунд впервые получил сеянный номер.

«Я всегда ожидаю от себя, что выступлю хорошо. Но когда ты оказываешься высоко в рейтинге и начинаешь играть с теми, кто располагается ниже тебя, ожидания возрастают. Ты становишься фаворитом, все ждут, что ты будешь побеждать.

Это абсолютно естественно. Я стараюсь сосредоточиться на том, чтобы не позволить грузу ожиданий повлиять на мою игру. Необходимо найти баланс.

Ожидания были и раньше. Но это разные вещи, когда ты сам ждёшь от себя хорошей игры и когда побед от тебя ждут другие. Не думаю, что пока это как-то влияет на меня. Хорошо, что я двигаюсь в правильном направлении. Если бы я плохо играл, то от меня бы ничего не ждали», — цитирует Эдмунда Eurosport.

В первом круге «Ролан Гаррос» Эдмунд сыграет с австралийцем Алексом Де Минором.