Видеообзоры побед Возняцки, Осаки, Квитовой и Кис на «Ролан Гаррос»

Датчанка Каролина Возняцки вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2018, обыграв американку Даниэль Коллинз со счётом 7:6 (7:2), 6:1.



Японка Наоми Осака победила американку Софью Кенин — 6:2, 7:5.



Американка Мэдисон Кис уверенно прошла свою соотечественницу Сачию Викери — 6:3, 6:3.



Чешка Петра Квитова одержала волевую победу над Вероникой Сепеде-Ройг из Парагвая — 3:6, 6:1, 7:5. Матчболов у Сепеде-Ройг не было, и в третьем сете состоялся лишь один брейк.



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