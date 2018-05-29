Фоньини и Шаповалов примут участие в турнире в Санкт-Петербурге

Пресс-служба организаторов XXIII Международного теннисного турнира St. Petersburg Open 2018 назвала предварительный состав участников соревнований. Турнир пройдёт на стадионе «СИБУР АРЕНА» в Санкт-Петербурге с 16 по 23 сентября.

Среди участников в этом году будут итальянский теннисист Фабио Фоньини, являющийся двукратным финалистом турнира. Также в Санкт-Петербург планирует приехать канадец Денис Шаповалов, являющийся участником Итогового турнира ATP Next Gen. Лучшим результатом Шаповалова было 25-е место в рейтинге ATP.

Среди ведущих российских игроков участие подтвердили Карен Хачанов и Даниил Медведев. Целая группа теннисистов примет решение о возможном участии в турнире после «Ролан Гаррос». В их числе – победитель трёх турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка и босниец Дамир Джумхур, являющийся действующим чемпионом St. Petersburg Open. Также под вопросом находится участие в турнире россиянина Андрея Рублёва.