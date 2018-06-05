Маррей: я уже близок к полному восстановлению, планирую сыграть на Уимблдоне

Британский теннисист Энди Маррей рассказал о состоянии здоровья и восстановлении после перенесённой операции на бедре. По словам Маррея, он уже близок к полной реабилитации.

«Пока всё шло очень медленно. Я уже пропустил почти целый год, что гораздо дольше, чем я рассчитывал. Но я постепенно приближаюсь к тому, чтобы вернуться на корт.

Я начал тренироваться несколько дней назад. Надеюсь, что подготовлюсь к сезону турниров на траве. Да, я надеюсь, что приму участие в Уимблдоне. Но, конечно, главным фаворитом будет Роджер Федерер, который добился феноменальных результатов на траве. Он точно приедет на этот турнир и будет претендовать на победу. Но никогда не знаешь, как всё сложится. Многое зависит от жеребьёвки», — цитирует Маррея AFP.

Также британец отметил, что не отказался от планов по участию в турнире в Розмалене (Нидерланды), который будут проходить с 11 по 17 июня.