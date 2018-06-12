Халеп устроили чествование в Бухаресте – пришли 15 тысяч фанатов

Победительница «Ролан Гаррос» румынка Симона Халеп вернулась на родину, где её успех пришли отпраздновать 15 тысяч поклонников.



«Я хочу сказать спасибо Румынии за всё, что она мне дала. Надеюсь, этот трофей станет лишь началом нового поколения чемпионов. Я не хочу покидать эту сцену, всё слишком прекрасно. Спасибо! Моё сердце с вами», – заявила 26-летняя Халеп.



Первый трофей «Большого шлема» Симона сумела выиграть лишь с четвёртой попытки – ранее она дважды проигрывала в финала Открытого чемпионата Франции, а в решающем поединке Australia Open 2018 уступила датчанке Каролине Возняцки.

Триумф Халеп и объятия с тренером после победы. Фотообзор финала «Ролан Гаррос»