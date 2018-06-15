Конта: надеюсь извлечь много полезного из матча с Уотсон

Британка Йоханна Конта призналась, что победа над соотечественницей Хитер Уотсон со счётом 6:4, 7:6 (7:1) во втором круге турнира в Ноттингеме далась ей нелегко.

«Это был очень трудный матч для нас обеих. Всегда непросто играть с соотечественницей, это добавляет волнения, а сложные условия делали игру ещё тяжелее. Я рада, что смогла сохранить концентрацию на том, что происходит с моей стороны сетки, как я играю и что хочу делать на корте. Мне удалось делать это достаточно стабильно по ходу матча.

Я надеюсь, что смогу извлечь много полезного из этой встречи и использовать это в своих следующих поединках. Я здесь, чтобы соревноваться, и очень надеюсь добраться до воскресенья. Но мне нужно двигаться от матча к матчу", — приводит слова Конты официальный сайт WТА.