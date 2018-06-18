Федерер обошёл Надаля в рейтинге ATP и стал первой ракеткой мира

В обновлённом рейтинге ATP от 18 июня швейцарец Роджер Федерер поднялся на первую строчку, болгарин Григор Димитров — на пятую. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на 32-й позиции.
Рейтинг ATP. 18 июня
1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8920.
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5965.
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5080.
5 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4870.
6 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4860.
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3835.
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3635.
9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110.
10 (10). Джон Иснер (США) — 3070.
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32 (31). Андрей Рублёв (Россия) — 1371...
36 (38). Карен Хачанов (Россия) — 1220...
53 (52). Даниил Медведев (Россия) — 962...
76 (76). Евгений Донской (Россия) — 726...
94 (93). Михаил Южный (Россия) — 616.