Циципас, Кольшрайбер и Пэр вышли во второй круг турнира в Галле

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира в Галле (Германия), в двух сетах обыграв француза Люку Пуи (5) со счётом 6:2, 7:6 (7:3). Продолжительность поединка составила 1 час 21 минуту. Стефанос 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.
За выход в четвертьфинал Циципас поспорит с американцем Денисом Кудлой (Q).
Галле. Мужчины. Первый круг
Филипп Кольшрайбер (Германия, 6) — Мартон Фучович (Венгрия) — 4:6, 6:3, 2:1, отказ Фучовича.
Бенуа Пэр (Франция) — Стив Джонсон (США) — 7:5, 7:6 (7:5).
Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом
Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.