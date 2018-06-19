Циципас, Кольшрайбер и Пэр вышли во второй круг турнира в Галле

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира в Галле (Германия), в двух сетах обыграв француза Люку Пуи (5) со счётом 6:2, 7:6 (7:3). Продолжительность поединка составила 1 час 21 минуту. Стефанос 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Циципас поспорит с американцем Денисом Кудлой (Q).

Галле. Мужчины. Первый круг

Филипп Кольшрайбер (Германия, 6) — Мартон Фучович (Венгрия) — 4:6, 6:3, 2:1, отказ Фучовича.

Бенуа Пэр (Франция) — Стив Джонсон (США) — 7:5, 7:6 (7:5).