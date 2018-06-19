Квитова обыграла Конту и встретится с Гавриловой на турнире в Бирмингеме

Чешка Петра Квитова (4) вышла во второй круг турнира категории Premier в Бирмингеме (Великобритания), победив британку Йоханну Конту в двух сетах — 6:3, 6:4. По личным встречам Петра повела со счётом 3-1.



Поединок продолжался 1 час 40 минут. Квитова выполнила 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Конты 7 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Подач навылет у Йоханны не было.



Следующей соперницей Петры станет австралийка Дарья Гаврилова, победившая словачку Доминику Цибулкову.