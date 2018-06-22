Чорич стал соперником Баутисты-Агута в полуфинале турнира в Галле

Хорватский теннисист Борна Чорич вышел в полуфинал турнира в Галле. В четвертьфинальном матче Чорич в двух сетах обыграл итальянца Андреаса Сеппи со счётом 7:5, 6:3. Чорич 5 раз подал навылет и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов, ни разу не ошибившись на подаче. На счету Сеппи два эйса, две ошибки на подаче и ни одного брейка. Чорич сравнял счёт в противостоянии с Сеппи – 1-1. Оба раза теннисисты встречались на траве.

За выход в финал турнира в Галле Чорич сыграет с четвёртой ракеткой соревнований – испанцем Роберто Баутистой-Агутом.