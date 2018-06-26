Калинская обыграла Лисицки в квалификации Уимблдона

Россиянка Анна Калинская вышла во второй круг квалификации Уимблдона, победив немку Сабину Лисицки в двух партиях — 6:4, 7:6 (7:3). Сабина традиционно успешно выступала на Уимблдоне — в 2013 году она была там в финале, а до того играла в полуфинале и четвертьфинале этого турнира. 19-летняя Калинская в основной сетке Уимблдона пока не выступала.



Во втором раунде Анна сыграет со словенкой Далилой Якупович (7), которая победила японку Михару Иманиши.



Для выхода в основную сетку травяного турнира серии «Большого шлема» теннисистке необходимо выиграть три матча кряду в квалификации.



Уимблдон будет проходить со 2 по 15 июля. Женский одиночный финал состоится 14 июля.