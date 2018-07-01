Маррей: в этом году у меня немного странные ощущения перед стартом Уимблдона

Британец Энди Маррей сравнил свои ощущения перед Уимблдоном в этом году с прежними годами, а также оценил своего соперника по первому кругу — француза Бенуа Пэра.



«Конечно, Уимблдон для меня — особенный турнир, и для этого есть множество причин. Я всегда мечтал о том, чтобы выступать здесь. В этом году у меня немного странные ощущения в преддверии старта. Обычно я очень нервничаю, ощущаю сильное давление, повышенный груз ожиданий — и мне нравились эти чувства. На этот раз всё совсем по-другому.



Некоторые элементы игры ещё даются мне непросто, и я усиленно работаю над ними. Очевидно, что сейчас они лучше, чем несколько месяцев назад — но ещё нужно время. Бывает, что на тренировках всё хорошо, а в официальном матче всё даётся гораздо сложнее.



Пэр в прошлом году здорово выступил на Уимблдоне, а пару недель назад в Галле у него были матчболы против Роджера. У него хорошая игра, он атлетичен, и я не вижу причин, мешающих ему удачно выступать на траве. Стиль его тенниса делает его непростым соперником. Он часто укорачивает, идёт с подачи к сетке. У него необычный выбор ударов», — приводит слова Маррея официальный сайт тура.

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