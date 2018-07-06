Ван Эйтванк: мне удалось реализовать свой план на игру с Мугурусой

Бельгийка Элисон ван Эйтванк поделилась эмоциями после сенсационной победы над испанкой Гарбинье Мугурусой (3) со счётом 5:7, 6:2, 6:1 во втором круге Уимблдона.



«Мугуруса действует в агрессивном ключе, поэтому я понимала, что проиграю, если позволю сопернице направить матч в удобное для неё русло. Я решила попробовать нейтрализовать сильные стороны соперницы в надежде, что это даст мне возможность на успех. Таким был мой план на вторую и третью партию, и он сработал. Я очень рада, что впервые вышла в третий круг Уимблдона», — приводит слова ван Эйтванк официальный сайт тура.



За выход в четвёртый круг соревнований в столице Великобритании ван Эйтванк поспорит с эстонкой Анетт Контавейт.

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