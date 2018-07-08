Нисикори: перед матчем сказал Кирьосу, что у нас нет шансов закончить в субботу

Японец Кей Нисикори прокомментировал свою победу над австралийцем Ником Кирьосом в третьем круге Уимблдона в трёх сетах. Теннисисты начали свой матч за пару часов до наступления темноты, но в итоге Нисикори успел выиграть за 97 минут.



«Мы с Ником говорили перед матчем, и я сказал ему, что у нас нет никаких шансов успеть завершить поединок до темноты. Но в итоге я провёл один из лучших матчей в своей жизни», — приводит слова Нисикори The Guardian.

Следующим оппонентом Кея станет латвиец Эрнест Гулбис, одержавший пятисетовую победу над немцем Александром Зверевым.