Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Нисикори: перед матчем сказал Кирьосу, что у нас нет шансов закончить в субботу

Нисикори: перед матчем сказал Кирьосу, что у нас нет шансов закончить в субботу
Теннис / Уимблдон 2018

Японец Кей Нисикори прокомментировал свою победу над австралийцем Ником Кирьосом в третьем круге Уимблдона в трёх сетах. Теннисисты начали свой матч за пару часов до наступления темноты, но в итоге Нисикори успел выиграть за 97 минут.

«Мы с Ником говорили перед матчем, и я сказал ему, что у нас нет никаких шансов успеть завершить поединок до темноты. Но в итоге я провёл один из лучших матчей в своей жизни», — приводит слова Нисикори The Guardian.

Следующим оппонентом Кея станет латвиец Эрнест Гулбис, одержавший пятисетовую победу над немцем Александром Зверевым.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент