Долгополов пропустит турниры в Вашингтоне, Торонто и Атланте

Украинский теннисист Александр Долгополов продолжает восстанавливаться от травмы кисти, в результате которой провёл в текущем сезоне лишь 10 матчей на пяти турнирах.



То же самое повреждение вынудило украинца сняться с трёх соревнований US Open Series – Александр не сыграет в Атланте, Вашингтоне и Торонто.



Лучшим результатом для Долгополова на данных турнирах было чемпионство в Вашингтоне в 2012 году. Свой последний официальный матч экс-13-я ракетка мира провёл на «мастерсе» в Риме, где в первом круге уступил сербу Новаку Джоковичу.