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Каролина Плишкова выиграла турнир в Токио, обыграв чемпионку US Open Осаку

Каролина Плишкова выиграла турнир в Токио, обыграв чемпионку US Open Осаку
Теннис / WTA

Японская теннисистка Наоми Осака, ставшая победительницей Открытого чемпионата США 2018 года, в финале турнира в Токио в двух партиях проиграла чешке Каролине Плишковой со счётом 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время Осака сделала 7 эйсов, дважды ошиблась на подаче и не сделала ни одного брейка. Её соперница шесть раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 2 из 2 брейк-пойнтов.

Плишкова, посеянная на турнире под четвёртым номером, прервала 10-матчевую беспроигрышную серию Осаки. Для чешской спортсменки это 11-й титул в карьере, второй в текущем сезоне и первый на харде с февраля 2017 года.

В прошлом году турнир в Токио, также именуемый Toray Pan Pacific Open, выиграла датчанка Каролина Возняцки.

23 сентября 2018 года, воскресенье. 05:10 МСК
Токио. Финал
Матч окончен
Наоми Осака
Наоми Осака
7
Япония
4:6
4:6
 
Каролина Плишкова
Каролина Плишкова
8
Чехия
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