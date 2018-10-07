Хачанов успешно стартовал на турнире в Шанхае, обыграв Джонсона

Российский теннисист Карен Хачанов преодолел первый круг турнира в Шанхае (Китай) с призовым фондом более $ 7 млн.

Первая ракетка России в трёх сетах одолел 28-летнего американца Стива Джонсона со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты.

В активе Хачанова 17 эйсов, 3 реализованных брейк-пойнта и две ошибки на своей подаче. Его соперник 10 раз подал навылет, сделал 1 брейк и не допустил ни одной двойной ошибки.

За выход в третий круг соревнований 22-летний Хачанов поспорит с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) — Стефанос Циципас (Греция).

В основной сетке турнира выступают ещё два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Первым номером посева стал швейцарец Роджер Федерер.