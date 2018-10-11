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Гаспарян обыграла второй номер посева Бертенс и вышла в четвертьфинал в Линце

Гаспарян обыграла второй номер посева Бертенс и вышла в четвертьфинал в Линце
Теннис / WTA

Россиянка Маргарита Гаспарян пробилась в четвертьфинал турнира в Линце (Австрия). Российская теннисистка нанесла поражение представительнице Нидерландов Кики Бертенс, получившей второй номер посева. Матч продолжался три сета, судьба путёвки в четвертьфинал решилась на тай-брейке. Итоговый счёт – 7:5, 2:6, 7:6 (6:3).

Продолжительность матча составила 2 часа и 21 минуту. Гаспарян сделала 4 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница 4 раза подала навылет, сделала 5 брейков и допустила 4 двойные ошибки.

В четвертьфинале турнира в Линце Гаспарян сыграет с итальянкой Камилой Джорджи, получившей пятый номер посева.

Любопытно, что ранее из турнира выбыла и первый номер посева Юлия Гёргес. Она не сумела преодолеть первый круг соревнований.

11 октября 2018 года, четверг. 17:10 МСК
Линц. 2-й круг
Матч окончен
Маргарита Гаспарян
Маргарита Гаспарян
Россия
7:5
2:6
   7
7:6
3   
Кики Бертенс
Кики Бертенс
10
Нидерланды
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