Карловский на тай-брейке уступил Маннарино в первом круге Кубка Кремля

Россиянину Евгению Карловскому не удалось пробиться во второй раунд «ВТБ Кубка Кремля», где он в трёх сетах потерпел поражение от француза Адриана Маннарино со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 25 минут.

218 ракетка мира выполнил 15 эйсов, трижды ошибся на своей подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. Маннарино 9 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и сделал 1 брейк. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

Следующим соперником Маннарино станет лидер посева — итальянец Марко Чеккинато.

Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Соревнования завершатся 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур обыграл Ричардаса Беранкиса из Литвы.