Братья Зверевы проиграли Инглоту и Шкугору в финале парного турнира в Базеле

В финале турнира в Базеле (Швейцария) в парном разряде немцы Александр и Миша Зверевы уступили дуэту Доминик Инглот (Великобритания)/Франко Шкугор (Хорватия) — 2:6, 5:7. Теннисисты провели на корте 1 час 12 минут.

Братья Зверевы 1 раз подали на вылет, допустили 4 двойные ошибки и сделали 1 брейк. На счету их соперников 9 эйсов, 2 ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В прошлом году победу на соревнованиях одержали хорват Иван Додиг и Марсель Гранольерс из Испании, которые в решающем противостоянии оказались сильнее представителей Франции Фабриса Мартена и Эдуарда Роже-Васслена.

В этом сезоне в финале одиночного разряда швейцарец Роджер Федерер сыграет с румыном Мариушем Копилом. Встреча начнётся 28 октября в 17:00 мск.