Сёстры Киченок – победительницы турнира «Элит Трофи» в парном разряде

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок в финальном матче на турнире «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) в парном разряде обыграли японку Шуко Аояму и теннисистку из Беларуси Лидию Морозову – 6:4, 3:6, [10:7].



Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. Сёстры Киченок дважды подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка. Ранее девушки в рамках парных соревнований не встречались.



Для 26-летних украинок этот трофей стал крупнейшим в их карьере. Стоит отметить, что турнир они прошли без поражений. За всю карьеру Надежда выиграла три турнира в парном разряде, а Людмила побеждала дважды. В 2018 году завоёванных трофеев у девушек не было.