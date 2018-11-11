Сборная Чехии одержала победу над США в финале Кубка Федерации

Победа Катержины Синяковой над Софьей Кенин в финале Кубка Федерации, который прошёл в Праге, помогла сборной Чехии выиграть у команды США со счётом 3-0.

11 ноября 22-летняя теннисистка в трёх сетах одолела американку Кенин — 7:5, 5:7, 7:5. Продолжительность противостояния составила 3 часа 45 минут. Синякова выполнила 5 эйсов, 4 раза ошиблась на своей подаче и реализовала 9 брейк-пойнтов из 18. Её соперница не подавала навылет, допустила 5 двойных ошибок и сделала 8 брейков из 23 возможных.

Ранее Синякова взяла верх над Элисон Риске, а Кенин потерпела поражение от Барборы Стрыцовой.

Напомним, в полуфинале чешские теннисистки переиграли немок со счётом 4-1, американки выиграли у француженок — 3-2.



В прошлогоднем финале Кубка Федерации сборная США переиграла команду Беларуси.