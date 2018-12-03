Сафиуллин поднялся на 249-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 3 декабря российский теннисист Роман Сафиуллин поднялся на 249-ю строчку. В первой сотне изменений не произошло.
Рейтинг ATP. 3 декабря
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9045.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6420.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6385.
5 (5). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300.
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4710.
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4250.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4095.
9 (9). Кей Нисикори (Япония) — 3590.
10 (10). Джон Иснер (США) — 3155.
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11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2835...
16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 1977...
68 (68). Андрей Рублёв (Россия) — 760...
98 (98). Евгений Донской (Россия) — 594...
170 (170). Алексей Ватутин (Россия) — 322…
237 (237). Евгений Карловский (Россия) — 228…
249 (250). Роман Сафиуллин (Россия) — 214.