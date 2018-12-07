Сафин: переобщался с людьми, переиграл в теннис, подустал физически и ментально

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин рассказал о распорядке дня, о хобби и об отношении к деньгам, которых, по его мнению, не должно быть слишком много.

«Ложусь рано – в 10-11 вечера. Просыпаюсь в 8-10 утра, гуляю, путешествую. В теннис не играю. Только иногда выезжаю на ветеранские турниры, две-три недели готовлюсь. Но, вообще, какой смысл в этом? Одним и тем же немного тяжело заниматься. Представляешь, ты работал журналистом, закончил карьеру и опять начал там работать. Это тупо. Поэтому в основном хожу в зал, чтобы поддерживать форму. Раза три в неделю тренируюсь по два часа для себя – чтобы не запускать, держать вес, режим. Меня это оставляет в тонусе.

Это просто жизнь. Переобщался с людьми, переиграл в теннис. Подустал физически и ментально. Захотелось повидать мир и пожить на другой территории. Мне тогда было 24-25 лет. Начались позывы. И вот постепенно всё так сложилось.

На какие деньги путешествую? На те, что заработал в теннисе. Мне пока хватает. Денег должно быть достаточно. Кому-то нужно 10 млн долларов, кому-то – 10 млрд. Мне достаточно намного меньше. Я всё это прошёл. Эти лухари. Сейчас мне это не интересно», — приводит слова Сафина Sports.ru.