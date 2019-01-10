Выиграй билеты на St. Petersburg Ladies Trophy 2019

«Чемпионат» проводит розыгрыш билетов на международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2019, который пройдёт с 26 января по 3 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур Арена».

Напиши под этой новостью комментарий, за кого ты будешь болеть на St. Petersburg Ladies Trophy 2019, и выиграй два билета на турнир.

Победитель будет определён 28 января случайным образом из числа тех, кто оставит свои комментарии. С победителем конкурса мы свяжемся с помощью электронной почты, указанной в его личном кабинете.



St. Petersburg Ladies Trophy значится в календаре WTA с 2016 года. Чемпионками прошлых лет становились такие звёзды мирового тенниса, как Петра Квитова, Кристина Младенович и Роберта Винчи.

В этом году участие в турнире примут Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и дебютантка соревнований Мария Шарапова (все – Россия), Елена Остапенко (Латвия), Дарья Гаврилова (Австралия), Юлия Путинцева (Казахстан), а также белоруски Арина Соболенко и Александра Саснович, чешки Петра Квитова и Катержина Синякова, хорватка Донна Векич, немка Юлия Гёргес, словачка Доминика Цибулкова, француженки Кристина Младенович и Ализе Корне, итальянка Камила Джорджи и многие другие.