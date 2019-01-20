Что для Марии Шараповой значит поражение от Эшли Барти на Australian Open?

Экс первая ракетка мира, а ныне 30-й номер мирового рейтинга WTA Мария Шарапова завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии.



В матче четвёртого круга россиянка со счётом 6:4, 1:6, 4:6 в трёх партиях проиграла хозяйке кортов — Эшли Барти.

Напомним, лучшим результатом 31-летней теннисистки на Australian Open стала победа в 2008 году. Тогда Мария в двух партиях обыграла Ану Иванович из Сербии со счётом 7:5, 6:3.



Как оценить поражение Шараповой от Барти? Это означает провал и скорый конец карьеры, нормальный результат или отличный результат, учитывая травмы?

Соревнования в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии завершатся 26 января. В прошлогоднем финале датчанка Каролина Возняцки победила румынку Симону Халеп.

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