Вылет Касаткиной и победа Соболенко под контролем Турсунова. Лучшие фото

1 февраля в Санкт-Петербурге на кортах стадиона «Сибур-Арена» состоялись матчи четвертьфинала St. Petersburg Ladies Trophy. В первом матче белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над россиянкой Екатериной Александровой со счётом 6:3, 6:4.



В другой встрече чешская теннисистка Петра Квитова не сумела защитить чемпионское звание на соревнованиях в Санкт-Петербурге. В двух партиях четвертьфинального матча она уступила хорватке Донне Векич — 4:6, 1:6.



Кроме того, в четвертьфинальном матче россиянка Анастасия Павлюченкова в трёх сетах проиграла голландке Кики Бертенс со счётом 2:6, 6:3, 0:6.



В ещё одной встрече игрового дня St. Petersburg Ladies Trophy российская теннисистка Вера Звонарёва в двух сетах переиграла соотечественницу Дарью Касаткину. 34-летняя теннисистка выиграла у первой ракетки России со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

За выход в финал Бертенс поспорит с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, а Вера Звонарёва — с Донной Векич.



Лучшие кадры с турнира St. Petersburg Ladies Trophy — в фоторепортаже специального фотокорреспондента “Чемпионата” Александра Сафонова.