Дементьева: каждая приезжает на St.Petersburg Ladies Trophy, мечтая стать лучшей

Олимпийская чемпионка 2008 года по теннису в одиночном разряде Елена Дементьева рассказала о турнире Pro—Am, который проходит в рамках St. Petersburg Ladies Trophy. Дементьева стала финалисткой в одной тройке с Александром Медведевым и Михаилом Южным.

«Очень приятно вернуться в Санкт-Петербург и снова окунуться в атмосферу турнира. Я не первый раз сюда приезжаю, и каждый раз это что-то новое. Испытываю потрясающие эмоции от общения со зрителями и с игроками. Александр Иванович вместе с командой в очередной раз сделал что-то невозможное. Каждый раз турнир удивляет, восхищает и составом, и атмосферой, которая царит на Сибур Арене. Встреча теннисистов прошлого, игры любителей и профессионалов, мастер-классы для детей – это всё невероятно. Для меня большое удовольствие быть здесь.

Слоган St. Petersburg Ladies Trophy – «Такая одна»? Вообще, хитро придумано, потому что каждая про себя так думает. Каждая приезжает сюда и мечтает победить и стать лучшей. Это замечательный стимул.

Нужно отметить, что появилось очень много мамочек в Туре, речь не только о Вере Звонарёвой. Восхищают и Серена Уильямс, и Виктория Азаренко. Многие вернулись после рождения детей, что раньше было большой редкостью. Ким Кляйстерс в своё время удивила победой на US Open после рождения первого ребенка. Сейчас это стало тенденцией. Если говорить об уровне игры, то приходит много девочек, очень развитых, атлетичных, которые показывают мощный и быстрый теннис. Силовой игры стало больше.

Наши тренировки с Анастасией Мыскиной? Мы всё детство провели вместе: соревновались, друг друга поддерживали. Обыгрывали друг друга, обижались, потом заново прощали. Это очень большая часть нашей жизни, которую мы прошли вместе. Нам есть что вспомнить и о чём поговорить. Не хочется терять навыки, которые мы приобретали всю жизнь. Конечно, нам очень интересно играть для себя и привлекать в теннис своих детей», — приводит слова Дементьевой пресс-служба турнира St. Petersburg Ladies Trophy.