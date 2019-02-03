Донской начнёт турнир в Монпелье матчем с Пэром

Стала известна основная сетка турнира категории ATP250, который пройдёт с 4 по 10 февраля в Монпелье (Франция). Первый номер посева получил француз Люка Пуи. В квартет теннисистов, которые начнут соревнования со второго круга, также вошли бельгиец Давид Гоффен (2), Денис Шаповалов из Канады (3) и француз Жиль Симон (4).

Шаповалов во втором круге встретится с победителем матча между хорватом Иво Карловичем и испанцем Марселем Гранольерсом. Симон начнёт турнир встречей с соотечественником – Уго Умбером или Жо-Вильфридом Цонгой, которые получили «уайлд-кард» от организаторов.

Единственный российский участник Евгений Донской в первом круге встретится с восьмым сеяным, французом Бенуа Пэром. В случае успеха, в четвертьфинале Донской может сразиться с Гоффеном.