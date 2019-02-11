Грожан: Шаповалов подтвердил свой потенциал победами над Надалем и дель Потро

Экс четвёртая ракетка мира Роман Грожан комплиментарно высказался в адрес 19-летнего канадца Дениса Шаповалова.



«Атакующая игра Дениса очень эффективна. Также он обладает потрясающей подачей как для левши.



Он молод и имеет большой потенциал, который уже подтвердил своими победами над Рафаэлем Надалем и Хуан-Мартином дель Потро. Шаповалов — одна из молодых звёзд в мире тенниса», — цитирует Грожана Tennis World USA.



В данный момент 19-летний Шаповалов располагается на 25-й строчке в мировом рейтинге ATP. На минувшей неделе он выступал на соревнованиях в Монпелье (Франция), где добрался до четвертьфинала.

Лучшим результатом Шаповалова на турнирах «Большого шлема» является выход в четвёртый раунд US Open 2017.