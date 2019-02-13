Хачанов уступил 211-й ракетке мира на старте турнира в Роттердаме

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный под вторым номером на турнире в Роттердаме (Нидерланды), потерпел поражение в первом круге соревнований. В стартовом матче 11-я ракетка мира в трёх сетах проиграл 211-му номеру рейтинга голландцу Таллону Грикспору со счётом 6:3, 3:6, 2:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут. На счету победителя 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Хачанов отметился 5 подачами навылет, допустил 6 двойных ошибок и оформил 1 брейк.

За выход в четвертьфинал турнира 22-летний голландец встретится с французом Жо-Вильфридом Цонгой (PR) или итальянцем Томасом Фаббиано, прошедшим в основную сетку соревнований через квалификацию.

Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году Федерер пропускает турнир.