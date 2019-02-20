Умбер вышел во второй круг турнира в Марселе, обыграв Гулбиса

Французский теннисист Уго Умбер вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Марселе. В стартовом матче Умбер, получивший «уайлд-кард» от организаторов, в двух сетах обыграл Эрнеста Гулбиса из Латвии со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Умбер 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал единственную возможность взять подачу соперника. На счету Гулбиса 7 эйсов, 3 ошибки на подаче и 3 упущенные возможности сделать брейк.

30-летний Гулбис и 20-летний Умбер, занимающие соседние места в рейтинге АТР (74-е и 75-е), впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в четвертьфинал турнира в Марселе Умбер сыграет со вторым сеяным, хорватом Борной Чоричем.