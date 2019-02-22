Блинкова и Потапова вышли в полуфинал турнира в Будапеште в парном разряде

Российские теннисистки Анна Блинкова и Анастасия Потапова вышли в полуфинал турнира в Будапеште (Венгрия) в парном разряде, обыграв испанку Георгину Гарсия-Перес и чешку Ренату Ворачову со счётом 6:4, 3:6, [11:9].

Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Россиянки ни разу не подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 4 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в финал соревнований в столице Венгрии Блинкова и Потапова сыграют со своими соотечественницами Екатериной Александровой и Верой Звонарёвой.

Действующими чемпионками турнира являются Гарсия-Перес и венгерская теннисистка Фанни Штолляр, обыгравшие в прошлогоднем финале бельгийку Кирстен Флипкенс и шведку Юханну Ларссон.