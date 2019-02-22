Беккер: встреча с Надалем на «РГ» — самый сложный матч, который можно придумать

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Борис Беккер поделился ожиданиями от возможной встречи на Открытом чемпионате Франции между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем.



«Встреча с Надалем на „Ролан Гаррос“ — это самый сложный матч, который можно придумать. Новак сталкивался с этим несколько раз, один раз ему удалось победить, затем он взял титул. Это будет потрясающий матч.



Я думаю, что они будут посеяны под первым и вторым номерами, поэтому встретиться смогут в финале. Какой же это будет матч. Кто бы не хотел посмотреть эту встречу? История будет переписана, но до этого будет сыграно ещё много матчей.

Теннисисты сыграют на харде в Америке и на грунте в Европе, так что, надеюсь, никто не получит травму. Они поддерживают игровой импульс, они играют достаточное количество матчей, но не слишком большое. Так что уровень Открытого чемпионата Франции должен быть удивительно высоким", — цитирует Беккера Tennis World USA.