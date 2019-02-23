Сенсационное поражение дель Потро — в обзоре четвертьфиналов в Делрэй-Бич

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, посеянный на турнире в Делрэй-Бич (США) под первым номером, в четвертьфинале уступил хозяину кортов Маккензи Макдональду со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (5:7).

В полуфинал вышел и представитель Молдавии Раду Албот, который нанёс поражение американцу Стиву Джонсону, — 1:6, 6:3, 7:6 (7:5).

24 эйса помогли Джону Иснеру (США) в четвертьфинале переиграть француза Адриана Маннарино со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Также в следующий раунд прошёл Даниэль Эванс из Великобритании, победивший представителя Италии Андреаса Сеппи, — 6:4, 6:4.

В полуфиналах Макдональд сыграет с Алботом, а Иснер встретится с Эвансом.

Действующим победителем турнира в Делрэй-Бич является американец Фрэнсис Тиафо.

Видео доступно на "Чемпионате".